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ДиКаприо и другие звезды обратились к Байдену с требованием спасти человечество

Более 150 человек в США подписали обращение к президенту Джо Байдену. Активисты, звезды шоу-бизнеса и бизнесмены, такие как актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос, призвали нового главу Белого дома отреагировать на изменение климата.

«Вы можете обеспечить переход мировых энергетических систем с ископаемого топлива на чистую энергию, создав при этом много рабочих мест, сократив загрязнение и устранив экономическое и расовое неравенство», — говорится в письме на сайте Climate Power 2020.

Авторы инициативы считают, что Байден мог бы таким образом «увести человечество с края обрыва».

Напомним, сразу после инаугурации Байден отменил несколько решений Дональда Трампа. Он в том числе подписал указ о возвращении Штатов в Парижское соглашение по климату. Сам Трамп называл проблему глобального потепления мифом.

25 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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