Бердымухамедов заявил, что нашел лекарство от «короны»

Туркменские власти так и не признали наличия в своей стране даже не пандемии коронавируса, но и единичных случаев заражения COVID-19. Тем не менее, некоторые меры предосторожности в республике все же введены. Более того, президент Туркмении — стоматолог по образованию, ярый приверженец лечения травами, написавший и издавший не один том, посвященный целительным свойствам флоры, — нашел весьма оригинальный и доступный способ избавления от «короны». Это сироп из корня солодки.

Сколько народу свел в могилу коронавирус в Туркмении, достоверно неизвестно — ввиду крайней закрытости страны и ее нежелания делиться достоверной информацией с Всемирной организацией здравоохранения и собственными гражданами. Но все же о последних «заботятся» — на сей раз сотрудников госучреждений и школьников Лебапского велаята (области) обязали иметь при себе сироп из корня солодки. Как передает «Азатлык», он должен входить в состав аптечки каждого — без нее не допустят ни в госучреждение, ни в школу. Помимо сиропа корня солодки, аптечка должна быть укомплектована антисептиком, медицинскими масками в количестве 5 штук, резиновыми перчатками и оксолиновой мазью. Неподчинение новому правилу влечет за собой штрафы и выговоры родителям детей.