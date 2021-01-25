Бен Аффлек не намерен более сниматься в масштабных фантастических кинопроектах. Об этом он рассказал в беседе с британским актером и режиссером Сашей Бароном Коэном. «Я думаю, что время «Армагеддонов» осталось позади», — прокомментировал актер, отметив, что теперь предпочитает заниматься более камерными фильмами.

В качестве одной из причин он назвал перемены на кинорынках, ускорившиеся в том числе из-за пандемии коронавируса. «Теперь горизонт несколько размыт, и я предпочту делать то, что доставляет мне удовольствие», — добавил он.

Напомним, что «Армагеддон», вышедший в 1998 году, стал одним из самых успешных фильмов в карьере Аффлека. Он заработал в прокате внушительную для того периода сумму — 550 миллионов долларов. После этого успеха актер стал весьма востребованным в Голливуде, снявшись в таких блокбастерах, как «Перл-Харбор», «Цена страха» и других. Однако в дальнейшем собственные дурные наклонности и ряд актерских неудач едва не поставили крест на его карьере. Аффлек был удостоен множества антипремий «Золотая малина».

Однако его режиссерские эксперименты оказались достаточно успешными. Одним из перспективных станет экранизация фантастического произведения «Хранитель забытых городов» для студии Disney.