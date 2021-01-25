Астрономы открыли две рекордно крупные гигантские галактики

Астрономы при помощи радиотелескопа MeerKAT открыли две новые гигантские радиогалактики, которые представляют собой одни из самых крупных одиночных объектов во Вселенной. Это говорит о том, что подобных объектов существует гораздо больше, чем считалось ранее. Статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Многие из активных ядер галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры, активно поглощающие вещество, порождают струи из релятивистской плазмы и частиц, называемые джетами, которые хорошо видны в радиодиапазоне. Джеты порой распространяются на чрезвычайно большие расстояния, выходя за пределы галактик и попадая в межгалактическую среду. Если линейный размер джетов и создаваемых ими радиолопастей превышает 0,7 мегапарсек, то такие системы называют гигантскими радиогалактиками. Это самые крупные одиночные объекты во Вселенной, связанные электромагнитно. Протяженность большинства известных гигантских радиогалактик составляет менее двух мегапарсек, а линейный размер самой большой подобной системы — 4,89 мегапарсек.

Первые гигантские радиогалактики были открыты в 1970-х годах, на сегодняшний день известно немного более 800 объектов. В основном их находят при помощи радиообзоров неба, существует несколько версий их происхождения. Это могут быть долгоживущие (несколько сотен миллионов лет) или очень мощные активные ядра галактик или системы, находящиеся в среде с низкой плотностью, позволяющей джетам распространяться на большие расстояния.

Группа астрономов во главе с Хасинтой Делхайз (Jacinta Delhaize) из Кейптаунского университета сообщает об обнаружении двух новых гигантских радиогалактик. Они были найдены в ходе обзора неба MIGHTEE (MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration), проводимого на наземном радиотелескопе MeerKAT и посвященного исследованию эволюции галактик.

Галактики получили обозначения MGTC J095959.63+024608.6 и MGTC J100016.84+015133.0 и были найдены в области площадью один квадратный градус, находящемся в поле зрения обзора COSMOS. Они обладают красными смещениями z = 0,1656 и z = 0,3363 и физическими размерами 2,42 и 2,04 мегапарсек, соответственно, что делает их одними из крупнейших объектов подобного рода.

Обе галактики являются представителями класса эллиптических LERG-галактик, богатых старыми звездами и практически не образующих новых. Они характеризуются небольшими мощностями радиоизлучения и диффузным характером джетов и радиолопастей, из-за чего ранее не были замечены в ходе других обзоров неба. Ученые пришли к выводу, что их открытие доказывает, что гигантских радиогалактик во Вселенной может быть намного больше, чем считалось ранее и только с помощью новых, очень чувствительных обзоров неба можно выявить эту «скрытую» популяцию гигантских радиогалактик.