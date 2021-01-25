Арестован наркобарон, зарабатывавший до 17 миллиардов долларов в год

В Нидерландах 24 января арестован Це Чи Лоп — один из наиболее разыскиваемых преступников мира. Правоохранительные органы подозревают, что он руководил крупнейшим наркокартелем в Азии, известным как синдикат Сэм Гор.

Це Чи Лоп был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол по запросу австралийских правоохранительных органов — с 2019 года он находился в розыске по линии Интерпола. Как ожидается, в ближайшее время он будет экстрадирован в Австралию. Официально обвинения против него не выдвигались; по данным Reuters, они связаны с как минимум 13 крупными поставками наркотиков в Австралию в период с 2015 года.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, картель под руководством Це Чи Лопа зарабатывает от 8 до 17 миллиардов долларов в год. Основным товаром группировки является метамфетамин, производство которого за последние пять лет увеличилось вчетверо; помимо этого, наркокартель занимается поставками экстази и героина.

О самом Це Чи Лопе в ООН говорили, что это наркобарон уровня и . Однако, если о латиноамериканских преступниках во времена их деятельности было известно очень много (в том числе, благодаря им самим), Це Чи Лоп максимально избегал публичности, и его имя почти не упоминалось в СМИ.

В 2019 году агентство Reuters выпустило большой материал о Це Чи Лопе, работа над которым продолжалась больше года — журналисты анонимно опросили десятки сотрудников правоохранительных органов по всему миру, уже тогда собиравших доказательную базу для поимки наркобарона, и составили его примерную биографию.

Це Чи Лоп много лет возил наркотики в Америку. А потом отсидел в тюрьме и вернулся в Азию — с новаторским подходом, который быстро сделал его лидером преступного бизнеса

Це Чи Лоп родился в провинции Гуандунь в южном Китае в 1953 году и уже в подростковом возрасте вступил в местную преступную группировку, сформированную по принципу триады — вскоре это помогло ему перебраться в более крупную банду в Гонконг. В 1988 году он эмигрировал в Канаду, где позже получил гражданство. Там он стал членом группировки контрабандистов средней руки, поставлявшей героин в Северную Америку из региона .

В 1998 году Це Чи Лоп предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками. Ему грозило пожизненное заключение, но преступнику удалось добиться снисхождения — его защита настаивала на том, что он раскаивается и что его престарелые родители нуждаются в уходе, а 12-летний сын имеет серьезное заболевание легких. В итоге Це Чи Лоп получил девять лет, но освободился еще раньше — в 2006 году. В скором времени он вернулся в Азию, где благодаря связям, наработанным за годы контрабанды в США, начал строить свой наркобизнес. Он начал переправлять наркотики, произведенные в «золотом треугольнике», в Австралию, Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Це Чи Лопу удалось быстро стать одним из самых крупных игроков на рынке благодаря новаторской практике гарантированных поставок: если партию наркотиков перехватывала полиция, он бесплатно отправлял покупателю новую или же возвращал деньги. Именно это помогло австралийским правоохранительным органам впервые увидеть создателя наркокартеля: они установили наблюдение за одной небольшой австралийской группировкой и регулярно стали изымать получаемые ей от Це Чи Лопа партии наркотиков. Примерно спустя год лидер группировки, обеспокоенный постоянной необходимостью досылать австралийцам бесплатные партии, вызвал руководство группировки на встречу в Гонконг — и за ней удалось проследить полиции.

После этого правоохранительные органы начали следить за самим создателем картеля. В частности, они выяснили, что его постоянно охраняют восемь специалистов по тайскому боксу (при этом их состав регулярно ротируется), что он любит устраивать роскошные вечеринки на своих виллах, а также делать крупные ставки на скачках. Однажды за день в казино в Макао он проиграл 66 миллионов долларов.

Несколько лет правоохранительные органы полагали, что Це Чи Лоп является лишь одним из (хоть и очень крупным) поставщиков метамфетамина, экстази и героина в Австралию. Истинные масштабы деятельности его синдиката открылись лишь в 2016 году. Тогда в аэропорту Янгона, столицы Мьянмы, с контрабандным грузом наркотиков был задержан один из высокопоставленных членов группировки — и у него в мобильном телефоне полиция обнаружила огромный архив фотографий и данных о поставках. Когда информацию сопоставили с базой данных об успешных операциях по изъятию наркотиков в Австралии, полицейские поняли, что Це Чи Лоп контролирует почти все поставки запрещенных веществ на континент.

Дальнейшее расследование показало причины успеха Це Чи Лопа: он перенес производство синтетических наркотиков, в первую очередь метамфетамина, в леса Мьянмы. Платя деньги повстанческим группировкам, контролирующим эти территории, его синдикат получил возможность наладить крайне дешевое и массовое производство при фактически нулевых рисках его обнаружения властями. Химические компоненты, необходимые для производства наркотиков, переправлялись из Китая — с многочисленных химических заводов, расположенных недалеко от границы с Мьянмой. Из-за такой организации производства себестоимость килограмма метамфетамина для синдиката составляла всего около 1800 долларов. При этом итоговая цена килограмма наркотика в Таиланде эквивалентна 70 тысячам долларов, в Австралии — 300 тысячам, а в Японии — 588 тысячам.

Другим фактором успеха Це Чи Лопа стало то, что ему удалось объединить под своим началом сразу несколько крупных преступных группировок, которые ранее конкурировали между собой, убедив их, что совместная работа принесет огромные прибыли. В синдикат вошли три крупнейшие триады Гонконга и Макао, которые до этого много лет открыто воевали друг с другом, а также преступные группировки Тайваня, Таиланда и других стран.