28 января в Украине стартует прокат фильма «Мой друг Зигмунд Фрейд»

В первую неделю кинопроката после локдауна на экраны украинских кинотеатров выходит историческая драма «Мой друг Зигмунд Фрейд» из программы фестиваля «Неделя австрийского кино».

Сюжет разворачивается в Австрии во время ее оккупации нацистской Германией. Именно на фоне событий, которые впоследствии обернутся большой мировой трагедией, и начинается история главного героя – юноши по имени Франц. Оказавшись в довоенной Вене, он встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов Францу помогает разобраться крупнейший эксперт – сам Зигмунд Фрейд.

Роль главного психолога ХХ века исполнил Бруно Ганц («Небо над Берлином», «Дом, который построил Джек», «Бункер»). Она стала последней для выдающегося актера. Вместе с ним в фильме сыграли Симон Морзе, Эмма Дрогунова и Йоханнес Криш.

Режиссер Николаус Лейтнер снял ленту по мотивам мирового бестселлера Роберта Ситалера «Торговец табаком» (украинской аудитории австрийский писатель знаком прежде всего по своему роману «Целая жизнь»).

Фильм получил 4 номинации на премию Австрийской киноакадемии – за лучшие женскую и мужскую роли второго плана, костюмы и музыку.

Премьера в Украине состоялась в рамках фестиваля «Неделя австрийского кино».

«Мой друг Зигмунд Фрейд» выходит в украинский прокат 28 января.