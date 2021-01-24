В Китае выпустили документальный фильм об Ухане

Накануне годовщины 76-дневного локдауна в китайском Ухане страна выпустила документальный фильм о борьбе с коронавирусом.

Кинолента получила название Days and Nights in Wuhan ( «Дни и ночи в Ухане»). В ней 30 режиссеров подготовили видео, которое показывает страдания жертв, работу медиков и неустанную борьбу с COVID-19.

Режиссером фильма выступил Цао Цзиньлин. Отмечается, что ленту сняли при поддержке государства. Кроме того, ее планируют показать зрителям в кинотеатрах и на многих фестивалях.