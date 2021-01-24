В Китае через 14 дней после взрыва из шахты достали живых горняков

В Китае спасли 11 шахтеров, которые оказались под землей после взрыва. Горняки провели в заточении под завалами две недели, сообщают Reuters и South China Morning Post.

Спасенных укутали в теплые одеяла и отправили в больницу. Их лица закрыли масками, чтобы свет не слепил им глаза.

Спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, после взрыва в шахте в ловушке оказались 22 человек. 18 января с некоторыми из них удалось установить связь: спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши. Позднее стало известно, что в живых остаются 12 человек из 22. Один погиб.

Шахта расположена в крупном золотодобывающем регионе под администрацией Яньтая в прибрежной провинции Шаньдун.