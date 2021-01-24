Умер телеведущий и журналист Ларри Кинг

Ларри Кингу было 87 лет. Американский теле- и радиоведущий скончался утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его твиттере.

В начале января Ларри Кинга госпитализировали в больницу с коронавирусом. Сопутствующих проблем со здоровьем у телеведущего тоже хватало — ранее у него диагностировали диабет. Также он перенес несколько сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака легких. Предположительно, именно осложнения, вызванные COVID-19, и стали причиной смерти телеведущего.

Многим Ларри Кинг известен своим шоу «Larry King Live», в рамках которого он в прямом эфире беседовал с политиками, бизнесменами и другими знаменитостями. Шоу выходило с 1985 года и являлось самой популярной передачей канала CNN. В 2000 году гостем передачи стал президент РФ Владимир Путин — тогда появилась фраза-мем «Она утонула», прозвучавшая как ответ на вопрос о В 2010 году он объявил о закрытии в программы, а в 2013-м перезапустил его под новым названием «Larry King Now». За свою карьеру Ларри Кинг удостоился нескольких престижных наград, в том числе Пибоди и «Эмми».