Ученые назвали неожиданный симптом смертельной болезни печени

Красные ладони могут быть одним из признаков страшной болезни — неалкогольного стеатогепатита. К такому выводу пришли американские ученые, говорится в сообщении на сайте клиники Mayo.

По словам медиков, эта болезнь является агрессивной формой неалкогольной жировой болезни печени, которая может прогрессировать до цирроза. К заболеванию предрасположены люди с избыточным весом, высоким уровнем сахара и жиров в крови.

Ученые предупреждают, что другими симптомами заболевания могут быть вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, а также пожелтение кожи и глаз. Специалисты рекомендуют правильно питаться, следить за свои весом и больше двигаться, чтобы избежать развития этой смертельной болезни.