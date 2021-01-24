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Самого разыскиваемого наркобарона Азии арестовали в Нидерландах

Известного в криминальном мире под прозвищем «Эль Чапо из Азии» наркобарона Це Чи Лопа арестовали в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail.

Задержать преступника удалось после двухлетнего розыска. Отмечается, что в поисках участвовал Интерпол.

Канадского гражданина китайского происхождения считают одним из крупнейших в мире торговцев метамфетамином. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат «Сэм Гор», также известный как «Компания», в Австралию попадает 70 процентов наркотических веществ, незаконно оказывающихся на территории страны.

Daily Mail отмечает, что Чи Лоп руководил несколькими ячейками китайской мафии, распространяющими широкий спектр наркотиков, разрабатываемых в специальных лабораториях.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), преступная деятельность приносила Чи Лопу от 10 до 23 миллиардов долларов в год. Охоту за Чи Лопом вели правоохранительные органы примерно 20 стран, включая США, Канаду, Мьянму, Китай, Таиланд и Японию.

24 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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