Пугачева подписалась на Навального в Instagram

Российская певица Алла Пугачева подписалась на оппозиционера Алексея Навального в Instagram. На это обратила внимание телеведущая Ксения Собчак.

«Вот тебе бабка и Юрьев День!» — так отреагировала на перемены на странице примадонны Собчак.

Еще она заметила, что Пугачева отписалась от бывшего мужа, певца Филиппа Киркорова — ранее он выступил с осуждением митингов поддержку оппозиционера. В то же время некоторые СМИ пишут, что Пугачева отписалась от Киркорова еще летом 2020 году.

Напомним, волна протестов прокатилась по российским городам после задержания в аэропорту Москвы 17 января Навального, который вернулся в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления. Суд отправил политика в СИЗО на 30 дней. Уже после ареста на YouTube были опубликованы материалы расследования Навального и его команды. В частности, сообщалось о бывшей работе российского президента в Германии, его друзьях, а также о принадлежности президенту дворцового комплекса на побережье Черного моря под Геленджиком. Ролик набрал более 70 млн просмотров и вызвал широкий общественный резонанс.