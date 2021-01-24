«  
  »

Правозащитники обновили данные о задержанных на митингах в России: более 3 тысяч

Полиция задержала на субботних акциях протеста по всей стране более 3 тыс. человек.

По последним данным «ОВД-Инфо», всего задержаны 3134 человек, большинство из них в Москве — 1201. На втором месте находится Петербург (471), на третьем — Новосибирск (96).

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных оказалось более 300 несовершеннолетних.

Напомним, 23 января в российских городах прошли несогласованные митинги против ареста Алексея Навального. В Москве, по разным данным, на улицы вышли от 15 до 20 тыс. человек, в Петербурге — около 10 тыс. Оппозиционера также поддержали в целом ряде зарубежных стран.

24 января, 2021 | Category: Новости, Россия
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  