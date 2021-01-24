«Ничего святого»: петербуржцы осудили силовиков за жестокость — стариков пинают ногами

В Северной столице сотрудник полка ППС полиции ударил ногой в живот женщину на акции в поддержку Алексея Навального.
Как отметили очевидцы, пострадавшая вела себя мирно. Женщина пыталась вступиться за одного из задержанных.
«Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети, — кричала участница акции. — Зачем вы его схватили, ребята?».
Сотрудник в форме в ответ жестко ударил петербурженку. Женщина ударилась затылком о землю.
Очевидцы вызвали скорую. Ее состояние неизвестно.
Пользователи в соцсетях начали массово распространять видео.
«Ничего святого», — написал петербуржец.
Комментаторы предложили раскрыть личность силовика, поскольку «граждане должны знать „героев“ в лицо». Другие подхватили и заявили, что произошедшее — «олицетворение сегодняшнего режима», ведь «никто не хочет лишаться дворцов и награбленного».
Некоторые пользователи не согласились с такой трактовкой. Так, мужчина заявил, что нельзя приравнивать всех сотрудников полиции друг к другу, хотя виновному за удар женщины «не место в органах».
По последним данным, на акциях в поддержку Алексея Навального задержали более 1,8 тыс. человек.
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