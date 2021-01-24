Настасье Кински — 60 лет: ранняя слава, романы, семейная травма и другие вехи в жизни немецкой кинозвезды









Настасья Кински

Сегодня актриса Настасья Кински отмечает юбилей — ей исполняется 60 лет. Как начиналась ее карьера, через какие скандалы и трудности ей пришлось пройти и чем она живет сегодня — об этом рассказываем в нашем материале.

Настасья Кински

Детство

Стать обычной девочкой у Настасьи Кински, кажется, шансов не было. Она родилась в семье известного немецкого актера Клауса Кински и его второй жены Бригитты Рут Токи. От отца же ей досталось и необычное имя Настасья Аглая — Кински назвал ее в честь двух героинь романа «Идиот» Ф. М. Достоевского.

Настасья Кински с матерью и отцом

Ее отец был знаменитым актером, на которого публика смотрела с замиранием сердца. Кински завораживал своей манерой игры, а о его взрывном темпераменте ходили легенды — ревущий гротескный эгоцентрик. Но то, что хорошо для сцены, едва ли можно перенести в домашней обстановке. А тогда семья следовала за Кински по местам его съемок: Бригитта, Настасья и ее сводная сестра Пола жили то в Берлине, то в Мюнхене, то на вилле в Риме. Как потом выяснится, там происходили страшные вещи.

Клаус Кински с дочерьми Полой и Настасьей и второй супругой Бригиттой

Кто знает, быть может, сила слова сыграла тут злую шутку, но вместо беззаботного детства в привилегированной семье Настасье вскоре пришлось пройти через лишения, страдания и нищету — обстоятельства вполне в духе Достоевского. К слову, с русской классикой она потом будет «встречаться» снова и снова. В будущем она сыграет в советско-швейцарском фильме «Униженные и оскорбленные» по роману Достоевского и итальянской экранизации повести Тургенева «Вешние воды». Кински также признавалась, что «русские — ее любимый народ».

Когда ей было восемь лет, ее родители развелись — Рут устала от бесконечных романов мужа, и Настасья осталась с мамой. Они возвращаются в Мюнхен, где затем начинают жить в коммуне. Настасья вспоминала, что денег вечно не хватало, ее мать нигде не работала, и ей даже приходилось воровать в магазинах и ездить зайцем, за что ее однажды и поймали (за неуплату штрафов ей потом пришлось три месяца провести в тюрьме для несовершеннолетних).

Настасья Кински в фильме «Люди-кошки»

Будучи тинейджером, Настасья вела довольно беспорядочную жизнь, и, хотя в тот момент она редко виделась со своим отцом, уже не уступала ему в богемности и тяге к развлечениям и тусовкам. На одной из них ее и приметила актриса немецкой новой волны Лиза Кройцер и порекомендовала 13-летнюю Настасью режиссеру Виму Вендерсу на роль без слов в его фильме «Ложное движение» (в титрах она появляется еще под настоящей фамилией отца — Накшиньски, позднее она возьмет его псевдоним).

Настасья Кински в фильме «Ложное движение»

Впрочем, сама Настасья в одном из интервью вспоминала, что в клубе она тогда встретилась с самим Вендерсом, которого уже знала лично, и согласилась на роль, потому что ей просто нужны были деньги. Тем не менее творческий союз Кински и Вендерса станет крепким — Настасья снимется у него в таких известных фильмах, как «Париж, Техас» и «Так далеко, так близко» (известен также под названием «Небо над Берлином 2»).

Настасья Кински в фильме «Париж, Техас»

Настасья Кински и Вим Вендерс

Начало карьеры

Хотя роль у Вендерса не осталась незамеченной (Кински вместе с другими актрисами фильма была даже отмечена премией Deutscher Filmpreis), по-настоящему про Настасью заговорили в 1977 году, когда на экраны вышел фильм «Аттестат зрелости» из культовой серии «Место преступления» (Tatort).

Настасья Кински в сериале «Место преступления»

Криминальный сериал традиционно собирал у экранов всю Германию, а тот выпуск вызвал особый ажиотаж — провокационная тема взбудоражила бюргерское общество. По сюжету школьница в исполнении Настасьи крутила роман с взрослым мужчиной, учителем школы.

На момент съемок актрисе было 15 лет, и за свою роль она была отмечена немецкой кинопремией. Годом ранее она снялась и в британском фильме ужасов «Дочь дьявола», где появлялась перед камерой полностью обнаженной. Позднее Кински признавалась, что чувствовала себя использованной индустрией.

Если бы у меня был кто-то, кто бы меня защищал, или если бы я чувствовала себя более уверенно, я бы не приняла определенные вещи, например, наготу. Внутри это просто раздирало меня,

— вспоминала Настасья, упрекая режиссеров в желании использовать ее образ женщины-ребенка.

Связь с Романом Полански

В реальной жизни Настасьи в тот момент практически повторялись экранные сюжеты. Когда ей было 15 лет, она повстречала режиссера Романа Полански, которому на тот момент было 43 года.

Тот вместе с другом был в Мюнхене и отправился с ним на двойное свидание с двумя девушками. Одной из них и была некая Насти. По крайней мере, так встреча описывается в мемуарах Полански.

Существует и другая версия, что Настасья и ее мама были приглашены на ужин, где и познакомились с Полански. Несмотря на явную педофильскую подоплеку ее отношений с Полански, Кински и спустя годы защищала его от критики общественности и с теплом отзывалась о нем, называя отношения с ним не соблазнением, а флиртом.

Настасья Кински и Роман Полански

Он относился ко мне с большим уважением и был большим джентльменом, чем любой другой человек, которого я знал. Он никогда не говорил ни об убийстве своей жены (Шэрон Тейт, зверски убитой членами секты Чарльза Мэнсона в 1969 году. — Прим. ред.), ни о тюремном заключении, от которого он сбежал (Полански обвинили в интимной связи в 13-летней девочкой, и в США ему грозило тюремное заключение. — Прим. ред.) Однако я скажу, что некоторые слои американского общества очень лицемерны. Посмотрите, что они сделали с Чарли Чаплином.

Я не отрицаю, что влюбилась в него. Я влюбилась. Он путешествовал со мной, он водил меня в театр, он давал мне книги. Всевозможные чудесные моменты. Потом он стал как член семьи для меня, и мы стали друзьями. Теперь мы очень хорошие друзья,

— вспоминала позднее Кински.

Как бы там ни было, но Настасья несколько лет была вместе с Полански. Он снял ее для Vogue, отправил в США на актерские курсы в легендарную школу Ли Страсберга, а в 1979 году снял в главной роли в фильме «Тэсс» по роману Томаса Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». За нее Кински получила премию «Золотой глобус» (в номинации «Лучший дебют актрисы») и номинацию на «Сезар» и проснулась в новом статусе — уже не локальной, а международной звезды.

В момент подготовки съемок соседкой Кински была Деми Мур. Они подружились, их сблизил и личный опыт — обе с совсем юного возраста были вынуждены брать ответственность на себя и обеспечивать матерей. Деми даже вспоминала, что именно по совету Настасьи решила стать актрисой. То время Мур описала в своей автобиографии.

Настасья Кински в фильме «Тэсс»

Режиссер Роман Полански привез Настасью и ее мать в Америку, чтобы девушка смогла усовершенствовать английский язык и избавиться от своего акцента в актерской студии Ли Страсберга. Полански хотел, чтобы Настасья снялась в фильме «Тэсс». Ради нее он отложил съемки фильма — ждал, когда Настасья будет готова. Вот как сильно он верил в нее, и это, безусловно, произвело на меня впечатление. Насколько я могла судить, она была само совершенство. Сдержанная, но в то же время уверенная в себе, Настасья знала о своей сексуальности и умела с легкостью ее использовать, как никто другой. За всю свою жизнь я не встречала таких.

Настасье было всего семнадцать, а она уже снялась в четырех фильмах. Ее карьера начала набирать обороты в Голливуде, она регулярно получала сценарии от режиссеров, желающих сотрудничать с ней. Вот здесь и пригодилась моя помощь. Настасья хорошо говорила по-английски, а вот читала плохо. Поэтому я зачитывала ей вслух сценарии, а она решала, в каких проектах хотела бы принимать участие,

— писала Мур.