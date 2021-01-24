Китай стал главным импортером украинского зерна

И.о. исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко отметил, что в денежном выражении экспорт зерна в Китай в 2020 году составил 1,87 миллиарда долларов. При этом в 2019 и 2020 годах общий экспорт зерновых культур превысил отметку в 6,3 миллиона тонн, а в период с июля 2020 года по январь 2021 года — в 6,9 миллиона тонн.

Иващенко рассказал, что для дальнейшего увеличения объема поставок необходимо пересмотреть фитосанитарный протокол на ячмень и договориться о доступе украинской пшеницы на китайский рынок.