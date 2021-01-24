Умер телеведущий и журналист Ларри Кинг Израильское аэротакси CityHawk превратили в «Скорую помощь» » Как выглядел «фаст-фуд» 2000 лет назад — меню древнего ресторана

Впервые в истории: в Помпеях раскопали древнеримскую закусочную. До наших дней в «здании», которому почти 2000 лет, сохранились прилавки, посуда, фрески и даже остатки еды!

В конце декабря 2020 года археологи закончили очередные раскопки на территории Помпеи. В этот раз «находка» просто поражает! Археологи раскопали термополий – так назывался древнеримский трактир, в меню которого были только горячие блюда и вино с пряностями.

Были обнаружены глиняные горшки, в которых хранили или готовили еду, а также кости коз, кур, поросят, рыб и раковины улиток.

В городе были десятки таких забегаловок, что свидетельствует о распространенной практике продавать еду на вынос в Римской империи.

На стенах сооружения виднеются различные надписи и рисунки. Например, на прилавках закусочной сохранилась фреска с ликом нимфы, изображением собаки на поводке и гладиаторов во время боя. Также на кухонной стойке изображены различные животные. Кроме того, в найденных горшках, которые римляне использовали для приготовления блюд, ученые обнаружили кости и фрагменты мяса свиней, петуха, рыбы, коз и улиток.



«Мы знаем, что посетители трактира ели в день извержения вулкана. Найденные остатки еды указывают на то, какие блюда были популярны среди людей того времени,» – говорит Марк Осанна, руководитель Археологического парка Помпеи. Археологам также удалось без повреждений достать на месте раскопок 9 амфор, патеру из бронзы, черпак, 2 фляги и керамическую тарелку для масла.

Также на территории закусочной были обнаружены человеческие останки. Специалистам удалось установить, что во время извержения вулкана в закусочной находились как минимум два человека.



Помпеях раскопали древнеримскую закусочную

Один из них – мужчина 50-ти лет. Когда лава разрушила трактир, он лежал на кровати. Кости другого человека были обнаружены возле прилавка. В момент своей кончины он держал руку на крышке кухонного горшка. Предположительно, этот человек был одним из поваров закусочной.

https://isroe.co.il/kak-vyglyadel-fast-fud-2000-let-nazad-menyu-drevnego-restorana/