Израильское аэротакси CityHawk превратили в «Скорую помощь»

Новые технологии не перестают удивлять. В Израиле довольно развита медицинская система, что не раз отмечалось различными организациями. И вот стало известно об очередном технологическом новшестве, которое поможет спасти жизнь сотням людей. Так, оператор воздушных медицинских перевозок Hatzolah Air заказал у Urban Aeronautics четыре экземпляра летательных аппаратов из линейки аэротакси CityHawk. Они будут использоваться как

транспорт для скорой помощи. Об этом написали на портал eVTOL. Отмечается, что также стал дистрибьютором аэротакси CityHawk для медицинских организаций.