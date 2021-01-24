Израильское аэротакси CityHawk превратили в «Скорую помощь»

Новые технологии не перестают удивлять. В Израиле довольно развита медицинская система, что не раз отмечалось различными организациями. И вот стало известно об очередном технологическом новшестве, которое поможет спасти жизнь сотням людей.
Так, оператор воздушных медицинских перевозок Hatzolah Air заказал у Urban Aeronautics четыре экземпляра летательных аппаратов из линейки аэротакси CityHawk. Они будут использоваться как
транспорт для скорой помощи. Об этом написали на портал eVTOL. Отмечается, что также стал дистрибьютором аэротакси CityHawk для медицинских организаций.
Также отмечается, что подобный беспилотник может развивать скорость до 180 километров в час, а в воздухе находиться около пяти часов. Предельная высота полета данного аппарата составляет 3,7 километра.
Интересно также, что CityHawk будут первыми летательными аппаратами с вертикальными взлетом и посадкой в авиапарке Hatzolah Air. На данный момент в расположении оператора есть разве что самолеты, которые используются для экстренных перевозок медицинского значения. Однако данная технология будет для компании настоящим новшеством.
Кроме того, когда у оператора в распоряжении будет новая техника, процесс эвакуации пациентов станет куда более оперативным. Особенно это актуально для городов или труднопроходимых для наземного транспорта мест.
Источник: http://cursorinfo.co.il
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