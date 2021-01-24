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Евросоюз выступил с заявлением по поводу массовых задержаний в России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией в России, где прошли несогласованные протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Боррель выразил сожаление в связи с массовыми задержаниями, «непропорциональным применением силы», отключением интернета и сотовой связи.

«В понедельник обсудим дальнейшие шаги с министрами иностранных дел ЕС», — написал он в Twitter.

Напомним, по всей России сегодня проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политик, вернувшийся 17 января из Германии, был арестован на 30 суток. Ему грозит 10 лет заключения.

24 января, 2021 | Category: Новости
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