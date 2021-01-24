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Элизабет Херли сделала эротичную фотосессию

Импровизированная фотосессия Элизабет Херли

Фотосессия актрисы в соблазнительном образе вызвала множество комплиментов в ее адрес.

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли порадовала поклонников новыми откровенными снимками в Instagram.

Знаменитость предстала, лежа на диване цвета фуксии в шелковом платье-ночнушке такого же цвета и серебристых босоножках на каблуках. При этом на первом снимке Херли скрестила и подняла ноги вверх.

«Все еще дома!» – подписала пикантную публикацию 55-летняя актриса.

Поклонников звезды восхитил ее внешний вид. Ее публикация набрала более 150 тысяч лайков.

24 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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