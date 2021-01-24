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Дженнифер Лопес показала серию фото с женихом в Капитолии

Дженнифер Лопес показала серию фото с женихом

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала серию снимков, сделанных перед своим выступлением на инаугурации Джо Байдена.

На фото, размещенных в Instagram, Лопес позирует на фоне Капитолия в американской столице Вашингтоне вместе со своим женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом.

Певица позировала в белоснежном наряде от Chanel, который выбрала для своего выступления на торжественной инаугурации президента США. Возлюбленный Лопес выбрал для важного дня классический костюм в полоску.

В серии снимков также можно увидеть команду, которая была задействована в подготовке выступления — от стилистов и визажистов до саунд-продюсеров и шоураннеров, организовавших эпичное шоу.

24 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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