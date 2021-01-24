Дата выхода и постер фильма «Годзилла против Конга»

Компании Warner Bros. и Legendary представили постер долгожданного фильма «Годзилла против Конга» режиссера Адама Вингарда и назвали дату выхода трейлера картины.

Постер опубликовали на официальной странице проекта в Twitter. В посте также анонсировали выход проморолика в воскресенье, 24 января.

На постере можно увидеть Годзиллу и Кинг-Конга, которые движутся навстречу друг другу.

Напомним, премьера «Годзиллы против Конга» запланирована на 26 марта 2021 года. В актерский состав вошли Эйса Гонсалес, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, а также Александр Скарсгард и др. Сюжет фильма опишет схватку между двумя заглавными монстрами. В попытке отследить истоки существ организация «Монарх» отправляется на остров Черепа.

Добавим, что Warner Bros. ранее презентовала трейлер со своими премьерами на 2021 год. Кроме кадров из «Годзиллы против Конга», там можно увидеть тизеры «Матрицы 4», «Отряда самоубийц: Миссия навылет», а также экранизации игры Mortal Kombat («Смертельная битва»).