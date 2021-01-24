COVID и раса: ученые сделали еще одно интересное открытие

Вероятность смерти от осложнений коронавируса у людей азиатского происхождения и чернокожих выше, чем у представителей европеоидной расы. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust, материал опубликован на портале BMJ Open.

Специалисты провели исследование. Они изучили данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтвержденным COVID, которых госпитализировали в период с 1 января по 13 мая 2020 года. Из них 538 были выходцами из Азии, 340 — чернокожие, 707 — «белые» люди. У пациентов с коронавирусом из разных этнических групп течение болезни различалось.

Так, выходцы из Азии в 1,54 раза, а чернокожие в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с белыми пациентами. У азиатских и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ был выше на 50-80% по сравнению с «белыми» пациентами того же возраста.

Всего за 30 дней наблюдений умерли 511 пациентов. Вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, у чернокожих в 1,3 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи.