Адель официально разводится с мужем

Британская певица Адель официально разводится со своим мужем Саймоном Конекки спустя два года после расставания. Недавно супруги достигли соглашения о разделе имущества, сообщило издание Us Weekly.

Отмечается, что 15 января Адель и Конекки подали документы о разводе в суд, но на данный момент их брак еще не расторгнут.

В марте 2020 года пара подписала соглашение о конфиденциальности насчет деталей бракоразводного дела. Известно, что все споры они обсуждали через посредников.

В частности, решался вопрос о разделе имущества и опеке над общим 8-летним сыном Анджело.

Напомним, Адель родила сына от бизнесмена Саймона Конекки в 2012 году, а в 2017 пара тайно поженилась.