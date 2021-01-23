«  
  »

В США объяснили неспособность России построить авианосец

Российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки. Причины неспособности Москвы построить авианосец объяснили в статье, опубликованной в Forbes.

По мнению военного эксперта Павла Лузина, с которым поговорил американский журнал, главная проблема российской судостроительной отрасли заключается в отсутствии подходящих двигателей. «Российская промышленность до сих пор не может производить двигатели, достаточно мощные и эффективные для этих типов кораблей», — считает специалист.

Издание отмечает, что Россия не может купить необходимые силовые агрегаты у западных стран из-за санкций.

«Новый авианосец, вероятно, российская промышленность построить не в силах», — предполагает журнал.

23 января, 2021 | Category: Новости, Россия, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  