В России начали отключать мобильную связь и соцсети в связи с акциями в поддержку Навального

В России начали отключать мобильную связь и соцсети в связи с акциями населения в поддержку Навального

Интернет-пользователи сообщили о перебоях в работе социальной сети Twitter. Об этом же свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сообщения о проблемах с доступом к Twitter начали поступать после 11:00. В основном о них пишут пользователи из Москвы, но не только — об этом также сообщили из Астрахани и Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим пользователи оператора «Билайн» также сообщили о проблемах в его работе. Проблемы со связью возникли у пользователей в Москве, Петербурге, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове.