В России начали отключать мобильную связь и соцсети в связи с акциями в поддержку Навального » В Москве силовики перекрыли все главные площади в центре города из-за Навального — планируется закрытие метро В Москве закрыли проход на Красную площадь, сообщает телеканал «Дождь». На Тверской улице движение перекрыл длинный синий автобус. Пушкинская площадь, на которой в 14:00 должна начаться акция протеста «Свободу Навальному», перекрыта с вечера 22 января. Утром 23 января на площади стали перекладывать тротуарную плитку. В департаменте транспорта Москвы сообщили, что станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» работают в штатном режиме, но «по требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов на центральных станциях».