В Израиле нет ни одного случая заболевания гриппом

Сезон гриппа в Израиле обычно начинается в ноябре.

По словам доктора Галии Баркай, директора отделения детских инфекционных болезней Медицинского центра «Шиба», в Израиле нет случаев заболевания гриппом или респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Об этом сообщает The Jerusalem Post.+

«Дело не только в том, что у нас намного меньше гриппа, мы его совсем не наблюдаем. У нас нет положительных тестов на грипп или RSV, вирус, вызывающий тяжелую респираторную недостаточность у младенцев и детей», — сказала Баркай.

«Мы знаем, что основной путь заражения — это люди, передающие вирус друг другу — дыхание, кашель. Поскольку мы носим маски и принимаем меры по социальному дистанцированию, и люди сейчас остаются в своих домах из-за изоляции, то у нас меньше взаимодействия и меньше способов заразиться», — отметила доктор.

Тем не менее, коронавирус продолжает распространяться по стране. По словам Баркай, коронавирус гораздо более заразен, чем грипп. Кроме того, грипп часто передается между людьми, переезжающими из одной страны в другую, и во время пандемии количество поездок также сократилось.

Баркай сказала, что такое же явление наблюдается во всем мире, хотя она не смогла подтвердить количество случаев заболевания гриппом в других странах. ВОЗ на основе данных глобального наблюдения, собранных до конца декабря, заявила, что активность гриппа в Северном полушарии такая же низкая, как и в обычное лето. Грипп — это зимний вирус.



Согласно отчету, опубликованному в этом месяце сайтом Science, клинические лаборатории США с конца сентября 2020 года по январь собрали 925 положительных образцов гриппа по сравнению с 63 975 в сезоне гриппа 2019–20 годов.

По словам Баркай, из-за нехватки больных гриппом койки в палатах внутренней медицины страны стали свободными, что позволило больницам сократить штат в этих отделениях и перевести их в коронавирусные отделения.

Баркай сказала, что это явление также потенциально разрушило парадигму в медицинском сообществе, согласно которой дети являются первыми и основными переносчиками гриппа и RSV.

«Большинство людей, которые носят маски и держатся на расстоянии, — взрослые, но у нас все еще нет болезни. Может быть, передачу начинают взрослые, а не дети», — предположил Баркай, объяснив, что детям всегда сначала делают прививку от вируса.

Она сказала, что «будет интересно» посмотреть, станет ли еще меньше гриппа в следующем году, когда большая часть мира будет вакцинирована против COVID-19.

Баркай также предположил, что одним из последствий COVID-19 может быть то, что ученые работают над разработкой РНК-вакцины против гриппа, которая могла бы быть более эффективной. Стандартная вакцина против гриппа эффективна только на 50%.

«Вакцина против гриппа с эффективностью 90% окажет огромное влияние на мир», — сказала Баркай.

https://cursorinfo.co.il/israel-news/v-izraile-net-ni-odnogo-sluchaya-zabolevaniya-grippom/