У нелегитимного Лукашенки отобрали еще один чемпионат мира

Исполнительный комитет Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью, который был запланирован на июнь. Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт UIPM.



«Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона… будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)», — говорится в сообщении.

Конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни, уточнили в UIPM. Президент UIPM доктор Клаус Шорманн пояснил, что Исполнительный совет UIPM следил за развитием событий в Беларуси, оценивая возможность проведения чемпионата мира в Минске, также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.



«После подробного обсуждения исполнительный комитет проголосовал за то, чтобы перенести возможность проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Минске на более поздний срок из-за растущей обеспокоенности по поводу того, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех флагманского соревнования UIPM», — подчеркнул Шорманн.

Глава UIPM добавил, что исполнительный комитет благодарит местный организационный комитет, возглавляемый Белорусской федерацией современного пятиборья (BFMP), и «с нетерпением ждет возможности провести соревнования в Минске в будущем».

Как сообщалось, белорусская столица в 2021 году впервые готовилась принять Чемпионат мира по современному пятиборью. Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.

Ранее, 18 января, Беларуси официально отказали в проведении Чемпионата мира по хоккею. Перед этим три главных спонсора отказались спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он пройдет в Беларуси. До того МОК запретил диктатору Лукашенко и НОК Беларуси посещать Олимпийские игры.

ЕС и Украина заявили, что не признают легитимности Лукашенко.