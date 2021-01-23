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У берегов Тайваня нашли логово червя как из «Дюны»

Ученые обнаружили в берегов Тайваня подводное логово гигантского червя. Он устроил там засаду на проплывавших мимо морских существ. Дело было 20 млн лет назад. В норе, обнаруженной в древних морских отложениях, жил доисторический хищник, который вырывался из песка на дне и утаскивал ничего жертв в свое логово.

Как пишет «Российская газета», статья о черве-гиганте опубликована в журнале Scientific Reports. Ученые предполагают, что древний червь мог быть похож на свирепых «червей-боббитов» (bobbit), которые подстерегают в песчаных норах обитателей морского дна. У них есть «антенны», позволяющие чувствовать проплывающих мимо животных. У червей мягкое тело, но острые зубы и мощные челюсти, способные разрезать рыбу пополам.

Исследователи описывают 319 мелководных нор древних червей, сохранившихся в песчанике в геопарке Йехлиу и на близлежащем мысе Бадузи. Скорее всего, считают они, морское дно здесь в доисторические времена было заселено хищниками. Норы червей укреплены слизью и более устойчивы к атмосферным воздействиям.

Напомним, в культовом фантастическом романе Фрэнка Герберта «Дюна» описан гигантский песчаный червь — шаи-хулуд (от персидского «владыка вечности»). Черви живут на планете Дюна (Арракис) и составляют основу его экосистемы. Они почти бессмертны, если не убивают друг друга или не гибнут, натолкнувшись на воду, которая для червя ядовита. Пасть червя «Дюны» достигает 80 метров в диаметре и наполнена сотнями зубов.

23 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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