США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

По предположению ряда российских экспертов, возможны несколько сценариев дальнейшего развития событий – все они довольно неблагоприятны для московитов:



— Перед авиагруппой США будет поставлена задача по преимущественному выполнению полетов над заданным районом с упором условного воздействия на главные военно-морские базы и объекты инфраструктуры флотов РФ с попутной отработкой взаимодействия с ВВС Швеции и Финляндии;

— Будет организовано развертывание в Баренцевом море части своих ВМС США в лице, к примеру, постоянного оперативного соединения НР1 на Атлантике, усиленного боевыми кораблями ВМС Британии и США, чтобы проводимые мероприятия в Арктике выглядели как можно более масштабными.

На Москве полагают, что второй вариант развития событий является более вероятным, особенно после заявлений ВМС США о намерениях начать действовать в Арктике с целью обеспечения свободного судоходства по водам Северного морского пути.

В ответ на усиление военного присутствия американцев в регионе Арктики рукожопы направили один самолёт ДРЛО А-50, очевидно, чтобы напомнить о своем гнилом существовании.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр