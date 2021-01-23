Шесть израильских изобретений вошли в список лучших инноваций 2020 года

Городской электрокар City Transformer

Из 100 лучших устройств уходящего года по версии журнала Time, шесть были разработаны или выпущены в Израиле.

Так, компания Beewise представила первые в мире роботизированные ульи, позволяющие пчеловодам дистанционно лечить пчел и ухаживать за ними. Мало кто знает, что в последнее время пчелиные колонии сократились на 40% из-за вредителей, отравления пестицидами, изменений климата, а также стресса, вызванного перевозкой пчел в новые места для опыления.

Не удивительно, что цены на мед выросли за десять лет на 50%. Основатель Beewise Саар Сафра отмечает, что это бьет не только по пчеловодству. Пчелы опыляют сегодня 75% овощей, фруктов и семян в мире, а также 35% всех сельскохозяйственных угодий. Если не остановить уменьшение популяции, то фрукты, орехи и многие овощи придется заменить рисом, кукурузой и картофелем.

Роботизированный улей Beehome

Поэтому израильтяне придумали Beehome — контейнер, где живут 40 колоний (около 2 млн пчел), напичканный технологиями компьютерного зрения, датчиками и роботизированными манипуляторами, обеспечивающими уход за пчелами в режиме реального времени.

В той же категории — «Искусственный интеллект» — отмечено израильское приложение TrialJectory, помогающее онкобольным подобрать оптимальную схему лечения. Создатели подчеркивают, что алгоритм поиска оптимальных для данного пациента методик позволяет выделить вместо сотен результатов всего 2-3-5, но именно тех, которые максимально соответствуют диагнозу, индивидуальным особенностям и потребностям больного. Все это для пациента абсолютно бесплатно, — уверяет глава компании Цвия Бадер. Доходность обеспечивают фармацевтические компании, специализирующиеся на соответствующих методиках. Задача TrialJectory — просканировать тысячи историй болезни, множество исследований, сформировать рекомендации и связать пользователя с нужным поставщиком медицинских услуг.

Хирург в шлеме Augmedics Xvision Детское автокресло «Mifold Hifold»

Одной из лучших инноваций в категории «Воспитание» признано складное автокресло «Mifold Hifold» от компании Carfoldio Ltd. из Раананы. Его изобрел новый репатриант из британского Лидса, отец четверых детей Джон Самрой. Ему удалось разработать модель, которая помещается в детский рюкзачок и при этом подходит для ребят от 4 лет до 12 лет и настраивается по 243 параметрам! Израильское чудо-кресло уже продается в ста странах мира.

Спасать человеческие жизни призван другой израильский гаджет — Augmedics Xvision, представляющий собой шлем с прозрачным дисплеем и навигационную систему, позволяющую хирургу видеть пациента «насквозь», контролируя положение хирургических инструментов.

Здоровью и долголетию способствует заменитель сахара от компании DouxMatok из Петах-Тиквы. При сохранении того же уровня сладости новый продукт снижает реальный уровень потребления сахара на 40%.

Жителей мегаполисов заинтересует раскладной электромобиль City Transformer, развивающий скорость до 90 км/час и способный парковаться на местах для мотоциклов. Эксплуатация электрокара, по словам его разработчика д-ра Асафа Формоза, обходится в 1 евро на 100 км.

Виктор Маковский

http://hadashot.kiev.ua/node/1659