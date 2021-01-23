Политика Байдена в отношении России: оценки из Вашингтона и Москвы

Главное событие политической жизни США – вступление в должность президента США Джо Байдена – было сопровождено сдержанным заявлением МИД России, говорящем о готовности Москвы «к работе на принципах равноправия и взаимного учёта интересов» и содержавшим предложение продлить договор СНВ-3 на пять лет без предварительных условий.

Кремль церемонию в Вашингтоне вообще не прокомментировал: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лишь заявил, что встреч или переговоров Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, потому что «международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией».

Тем не менее, судя по активности политологов, выступающих с кремлевских позиций, в Москве напряженно ждут первых признаков того, какой будет политика новой администрации США в отношении России.

Некоторые ближайшие шаги уже понятны: например, новая администрация в Вашингтоне, как и Кремль, хочет продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого истекает в феврале – Белый дом подтвердил, что есть намерение продлить его на пять лет. Однако, кроме этого, в подходах команды Байдена к тому, как контактировать с Москвой, ясности мало.

Европа уже призвала США совместно работать над вызовами с востока: Европарламент принял резолюцию с осуждением ареста Алексея Навального, в которой подчеркнул, что ЕС должен воспользоваться сменой администрации в Вашингтоне «для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и фундаментальных ценностей от авторитарных режимов».

Как США будут действовать в условиях укрепляющихся связей России и Китая? Какое место в политике Джо Байдена в отношении России будут занимать права человека и демократия? Удастся ли Вашингтону объединить усилия с Европой в попытках вернуть Россию к соблюдению ею же самой подписанных договоров?

Некоторые ответы на эти вопросы можно было получить из прошедших в начале недели в Сенате заседаний комитетов, на которых люди, представленные Джо Байденом на ключевые должности в администрации, отвечали на вопросы законодателей.

Кандидаты на должности госсекретаря США и министра обороны страны, Тони Блинкен и Ллойд Остин, заявили, что Россия останется предметом озабоченности Вашингтона. В частности, Блинкен, заявив, что США намерены продлить СНВ-3, дал понять, что других шагов навстречу Кремлю ждать не стоит.

Тони Блинкен осудил российские власти за преследование оппозиционера Алексея Навального, заявив: «Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека… Господин Навальный представляет мнение миллионов и миллионов россиян, и их мнение должно быть услышано в России».

В свою очередь, Ллойд Остин настаивает на том, что Россия должна нести ответственность за масштабный взлом правительственных сетей США в прошлом году, если ее причастность к этому подтвердится (специалисты, опрошенные «Голосом Америки», практически не имеют сомнений на этот счет).

И Блинкен, и Остин поддерживают поставки Украине вооружений, способных обезопасить ее от агрессивного поведения Москвы.

21 января газета Washington Post со ссылками на высокопоставленных чиновников США сообщила, что Байден исключает возможность новой «перезагрузки» в отношениях с Москвой. В тот же день президент США поручил новому директору Национальной разведки страны Эврил Хейнс исследовать причастность России к прошлогоднему компьютерному взлому и другие злонамеренные действия Москвы.

Грегори Файфер: в администрации Байдена много людей, хорошо знающих Россию

Исполнительный директор Института современных мировых отношений в Вашингтоне Грегори Файфер в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» выразил радость, что Россией в администрации Байдена будут заниматься компетентные люди:

«Москва представляет собой серьезную проблему, проявляющуюся по всему миру – в Сирии, в Украине, в Беларуси, она экспортирует коррупцию в страны Западной Европы и даже в США. Новая администрация очень неплохо приспособлена для того, чтобы этими вызовами заняться: многие в ней, от будущего директора ЦРУ Уильяма Бернса – бывшего посла в России, до замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая вела переговоры с Кремлем по Украине, хорошо знают Россию и являются прагматиками».

«Политика Байдена в отношении России будет пользоваться поддержкой обеих партий, чего у Трампа, необъяснимо мягкого в отношении Путина, не было. У Байдена в связи с этим появятся довольно широкие возможности в политике по отношению к России: с одной стороны, он явно будет активен в вопросах демократии и прав человека, а также может ввести дополнительные санкции из-за проблем в этой сфере. С другой стороны, мы видим, что по таким вопросам, как СНВ-3, новая администрация будет контактировать с Россией, и такие контакты в сфере безопасности будут поддержаны», – предполагает Грегори Файфер.

Директор Института современных мировых отношений говорит, что приходящая команда понимает и то, что за прошедшие четыре года мировое соотношение сил изменилось: «Андреа Кэндалл-Тэйлор, новый директор по России в Совете национальной безопасности, в этом месяце выступила соавтором доклада, в котором подчеркнуты возрастающие связи Китая и России. Так что, понятно, что она понимает проблему и рассматривает ее именно как комбинированную угрозу. При этом Китай, и это уже было сказано Блинкеном, рассматривается новой администрацией в качестве главного вызова. И он же уже рассказал о своем подходе к этому вызову: он говорит о необходимости перезагрузки трансатлантического сотрудничества, как о главной задаче администрации Байдена».

Джон Хербст: Заявления президента будут соответствовать политике США

Экс-посол США в Украине и глава евразийской программы Атлантического Совета Джон Хербст в интервью «Голосу Америки» заявил, что главным достоинством новой администрации США во внешней политике он видит ее цельность:

«Я думаю, мы увидим последовательную политику, твердую и принципиальную в смысле противостояния Москве в ее попытках достигнуть своих злонамеренных целей. Мы увидим гораздо большую поддержку Украины в ее войне с Россией на Донбассе, наращивание санкций, связанных с этой войной, с вмешательством России в наши внутренние дела и в европейские выборы. Поведение и высказывания самого президента Байдена будут полностью соответствовать политике США в отношении Москвы, чего при Трампе не было».

«Кроме СНВ-3, продление которого практически предрешено, стороны могут вернуться к Договору о ракетах средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон и Москва вышли при Трампе, а также оживить переговоры по Договору об открытом небе. Но, несмотря на явное желание вести переговоры по вопросам стратегических вооружений, Байден не будет терпеть агрессивные действия Кремля», — прогнозирует Джон Хербст.

У Хербста нет сомнений, что Кремль будет относиться к возможным действиям администрации Байдена очень серьезно, а санкции никуда не исчезнут: «Нужно вспомнить, что санкции при Обаме, Трампе, и теперь при Байдене все-таки работают: они заставили Россию нести экономические потери из-за ее действий, и это высокая цена, несмотря на то, что она не удержала Москву от агрессии в Украине».

Виктория Журавлева: санкции за Навального могут быть введены уже скоро

Об особенностях политики Джо Байдена на российском направлении размышляют и эксперты в Москве.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева ответила на вопрос «Голоса Америки» о возможных приоритетах администрации Байдена в сфере прав человека в ходе экспертного круглого стола, организованного по видеосвязи агентством «Интерфакс». По ее мнению, правозащитная тема будет для нового хозяина Белого дома очень важной в отношениях с Россией: «Мне кажется, что борьба за демократию будет одним из основных элементов внешней политики США. Это, безусловно, будет оказывать определяющее влияние на российско-американские отношения — как раз тема прав человека, скорее всего, полностью вернется на передний план в этих отношениях».

«Начнется это прямо сразу, – продолжает российский политолог, – потому что сейчас в связи с Навальным Соединенные Штаты уже открыто заявили свою жесткую позицию в отношении того, что происходит. Соответственно, они будут стремиться объединиться в своих действиях с европейцами. Возможно появление нового санкционного закона, уже направленного конкретно на эту тематику. Я думаю, это будет сделано довольно быстро».

Три консенсуса – против Китая, против России, за НАТО

В ходе того же круглого стола в «Интерфаксе» директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин предположил, что США при Байдене могут занять более активную позицию в отношении стран, поддерживающих тесные связи с Москвой: «Будет больше активности по периметру российских границ, в таких странах, как Беларусь, как Армения, в союзных России странах Центральной Азии, и, наверное в Молдове».

По мнению Тренина, США при Байдене попытаются «оттянуть Турцию от России, и, наверное, будут предприниматься шаги для того, чтобы ослабить российско-индийские отношения, сделать Индию в полной мере партнером и союзником (США – ред.) на китайском направлении».

Гость дискуссии в «Интерфаксе» из США, директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates и экс-дипломат Томас Грэм, в свою очередь, считает, что базой для стабильной внешней политики могут быть три вопроса, по которым в Америке есть двухпартийное согласие: «Сложились уже антикитайский консенсус, антироссийский консенсус и пронатовский консенсус. И это составит фундамент новой политики администрации Байдена».