Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман, ставшей звездой соцсетей после инаугурации

Прошедшая 20 января торжественная церемония вступления 78-летнего Джо Байдена в должность президента США запомнилась не только яркими музыкальными номерами Кэти Перри, Леди Гаги и других всемирно известных звезд, но и выступлением 22-летней поэтессы Аманды Горман.

Молодая активистка прочитала перед собравшимися на инаугурации патриотическое стихотворение собственного сочинения под названием «Холм, на который мы взбираемся» и тем самым вошла в историю своей страны как самая молодая поэтесса, когда-либо принимавшая участие в подобной церемонии.

Аманда Горман

После выступления девушка стала настоящей звездой соцсетей, а продажи ее единственной (на данный момент) книги выросли в разы. SPLETNIK.RU решил поближе познакомиться с восходящей звездой американской литературы и собрал несколько интересных фактов о ней.

1.Аманда Горман родилась в Лос-Анджелесе. Девушку воспитывала мать, которая работала учительницей начальных классов.

2.У Аманды есть брат и сестра-близнец, которая также является активисткой.

3.В детстве у Горман был дефект речи, из-за которого ей приходилось обращать особое внимание на произношение каждого слова. Это дало ей особое восприятие звука и ритма речи.

4.Аманда начала писать стихи во время прогулок на школьной игровой площадке. В 14 лет девушка начала посещать неправительственную организацию Write Girl, которая поддерживала письменное творчество подростков в Лос-Анджелесе.

5.После окончания школы Аманда Горман поступила в Гарвардский университет, где изучала социологию. В прошлом году она с отличием окончила заведение.

6.В 16 лет Аманда стала лауреатом премии «Молодой поэт» в своем родном городе. В 2017 году она завоевала ту же премию, но уже на национальном уровне.

7.В 2015 году Аманда выпустила свою первую книгу под названием The One for Whom Food Is Not Enough («Книга для тех, кому одной еды недостаточно»). Сейчас девушка готовит к выпуску две новых книги: сборник стихов и книгу для детей.

8.Приглашение выступить на инаугурации Аманда получила от новой первой леди страны Джилл Байден, которая является учительницей английского языка.

9.В своем творчестве Горман поднимает проблемы угнетения, расовой дискриминации, феминизма и другие важные темы.

10.Аманда Горман планирует баллотироваться в президенты США в 2036 году.

11.Аманда любит экспериментировать со стилем и яркими цветами в одежде и часто демонстрирует свои модные образы в соцсетях.