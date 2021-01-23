Обнаружена новая причина тяжелого течения коронавируса

Новую причину того, что у некоторых пациентов коронавирусная инфекция протекает тяжелее, чем у других, обнаружили специалисты Йельского университета Акико Ивасаки.

Как передает издание Nature, «антитела-оборотни» атакуют элементы иммунной системы или определенные белки в разных органах, в том числе и сердце. Так они вызывают точечные и долгосрочные повреждения.

В ходе исследования было изучено состояние 194 пациентов с COVID-19 и медработников. Отмечено, что все они болели по-разному, а у некоторых аутоантитела атаковали собственные ткани организма, а также белки в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу. Ученые отмечают, что если болезнь развивается по такому сценарию, то осложнений практически невозможно избежать.

Механизм выработки аутоантител ученым лишь предстоит определить, а когда он будет изучен, то эти знания существенно изменят лечение последствий коронавируса и других вирусных заболеваний, считают специалисты.