«Морбиус» лишился даты релиза в 2021 году

Студия Sony Pictures второй раз за десять дней изменила дату выпуска экранизации комиксов «Морбиус». Как стало известно изданию Deadline, картина не выйдет в октябре 2021 года, ее релиз перенесен на 21 января 2022 года. Ожидается, что она будет представлена во всех форматах, в том числе премиальных, вроде IMAX. В этом прокатном окне у фильма пока нет прямых конкурентов.

Напомним, что персонаж по имени Морбиус дебютировал в комиксах в 1971 году, когда официально был снят запрет на изображение вампиров. Согласно мифологии Marvel, Морбиус получил вампирские силы, пытаясь найти лекарство для излечения своей редкой болезни крови.

Обретя сверхъестественные способности, он стал злодеем и одним из главных противников Человека-паука. В 1992 году произошло официальное «возрождение» персонажа. Главную роль в экранизации, которая станет дебютом персонажа на большом экране, исполнил обладатель премии Американской Киноакадемии Джаред Лето. Фильм считается спин-оффом сюжетной линии, посвященной Человеку-пауку.