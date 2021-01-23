Cотни национальных гвардейцев заразились коронавирусом на инаугурации Байдена

У десятков военнослужащих Национальной гвардии США, дислоцированных в Вашингтоне во время мероприятий по инаугурации Джо Байдена, был диагностирован коронавирус. По данным американских СМИ, ссылающихся на источник в госструктурах, коронавирус был выявлен примерно у 150-200 нацгвардейцев.

Напомним, что части Национальной гвардии были введены в Вашингтон после того, как Капитолий был атакован сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

По словам источника, количество зараженных коронавирусом может возрасти, поскольку тестирование продолжается. Источник заметил, в городе для охраны порядка были дислоцированы около 25 тыс военнослужащих.

В командовании Нацгвардии США не прокомментировали ситуацию. Ожидается, что около 15 тысяч нацгвардейцев покинут Вашингтон в ближайшую неделю.

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