Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети

Модель израильского происхождения Яэль Шелбия (Yael Shelbia), признанная женщиной с самым красивым лицом в мире, рассказала о травле окружающих, вызванной ее внешностью. Соответствующая история появилась в The Sun.

19-летняя девушка возглавила рейтинг 100 наиболее привлекательных людей планеты по версии Independent Critics. Полный список опубликован на YouTube-канале TC Candler. Шелбия опередила по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан (Lalisa Manoban), австралийскую модель Мейку Вуллард (Meika Woollard) и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй (Chou Tzu-yu).

По словам девушки, приобретенный титул приносит ей большое количество негатива со стороны других пользователей. «Я постоянно получаю любовь и поддержку со стороны поклонников, но также мне приходит куча сообщений, должна признаться, не самого приятного содержания. Они писали совершенно обычные для хейтеров издевательства в адрес моей внешности, я стараюсь не обращать на это внимание», — сказала она.

Знаменитость объяснила, что по-настоящему красивым может называться только красивый, добрый, скромный и позитивный человек. «Когда ты действительно хорош, это видно по глазам, глаза никогда не лгут», — подчеркнула Шелбия.

Девушка начала работать моделью в 16 лет. За три года карьеры она успела посотрудничать с Dolce & Gabbana, Versace, L’Oreal, KKW Beauty, Kylie Cosmetics, FINNEY mobile и другими брендами. «Больше всего я благодарна своей работе за возможность познакомиться с другими культурами, разными людьми и увидеть множество удивительных мест. Моя цель — работать и творить каждый день», — призналась героиня.