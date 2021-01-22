Закрылся проект раздачи интернета со стратостатов Loon

Компания Loon объявила о своем закрытии и завершении проекта по предоставлению доступа в интернет через высотные стратостаты. В заявлении говорится, что компании не удалось снизить стоимость технологии и построить на ее основе устойчивый бизнес.

Loon — это компания, входящая в холдинг Alphabet, которая изначально была проектом внутри Google. Цель Loon заключалась в разработке высотных стратостатов, которые могли бы выступать в качестве аналогов базовых станций, но на большей высоте. По своим параметром стратостаты занимали промежуточное положение между обычными базовыми станциями сотовых операторов и интернет-спутниками, такими как Starlink: за счет большой высоты (примерно 20 километров) они покрывают сигналом намного большую территорию, чем базовые станции, но их стоимость (с учетом запуска) намного ниже, чем у спутников. В основном Loon планировала применять их для удаленных и слаборазвитых регионов, в которых пока нет обычного кабельного или оптоволоконного интернета, а также для быстрого восстановления связи после стихийных действий — такой режим работы компания протестировала в 2017 году после урагана в Пуэрто-Рико.

У Loon было несколько тестовых проектов в Африке, а в первой половине 2020 года она начала создавать там свои первые коммерческие сети стратостатов вместе с местными операторами: с Telcom в Кении и с Vodacom в Мозамбике. Loon выбрала необычную схему запуска: она не разворачивала пусковые станции в регионе работы, а запускала стартостаты из США и направляла их через океан в Африку. Один из этих стратостатов установил рекорд по продолжительности полета в стратосфере, равный 312 дням.

Несмотря на то, что компания начала переходить от тестовых полетов к коммерческому использованию технологий, она объявила, что ей не удалось достаточно снизить стоимость аппаратов и их эксплуатации и построить на базе этой технологии долгосрочный бизнес. Loon отметила, что за время работы ее специалисты создали сторонние проекты и технологии, которые продолжат работать после ее закрытия. В частности, в начале прошлого года она вместе с Airbus, Intelsat, Nokia и другими компаниями создала альянс по развитию технологий высотных аппаратов для предоставления связи. Вместе с одним из членов альянса, японской HAPSMobile, инженеры Loon разработали систему связи для псевдоспутников — летательных аппаратов самолетного типа, способных проводить непрерывные полеты на высоте 20-30 километров на протяжении многих недель.