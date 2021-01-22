Valve ответила на обвинения в нарушении антимонопольных законов Евросоюза

Представители Valve не согласны с выводами Еврокомиссии о нарушении компанией антимонопольных законов путём привязки игр к регионам. Об этом сообщил портал Eurogamer.

В заявлении Valve указано, что обвинения Еврокомиссии относятся не к играм, продаваемым в Steam, а к ключам, которые магазин предоставляет издателям. Зачастую они реализуются через сторонние сервисы. В компании Гейба Ньюэлла считают, что распространение ответственности издателей на платформу недопустимо

Представители Valve также сообщили, что привязка игр к регионам в рамках Европейской экономической зоны применялась лишь к 3% игр в Steam, при этом среди них не было продуктов Valve. Кроме того, с 2015 года в магазине Valve фактически не было региональной блокировки в рамках ЕЭЗ. Исключения были вызваны местными законами отдельных стран или ограничениями в лицензионных договорах некоторых партнёров Steam.

Valve планирует обжаловать решение Еврокомиссии. Представители компании также заявили, что в некоторых случаях привязка игр к регионам необходима. По их мнению, в случае отказа от неё, издатели могут существенно повысить цены на игры в бедных регионах.