В США впервые искусственный интеллект приговорен к смертной казни

Впервые в США и, возможно, в мире, регуляторный орган санкционировал убийство искусственного интеллекта. Федеральная торговая комиссия, защищающая права потребителей, приказала компании Everalbum уничтожить алгоритм распознавания лиц, который компания тренировала, тайно скармливая ему фотографии, которые пользователи загружали на её сервис хранения изображений Ever, пребывая в полной уверенности, что фотографии останутся приватными и компания не будет их использовать.

Компания только что продала этот алгоритм американской армии, но теперь армия его не получит — он должен быть уничтожен вместе со всеми исходными данными, которые использовались для его разработки. Специалисты говорят, что решение может стать прецедентом, и та же судьба может ждать программы искусственного интеллекта от Facebook и Google, если выяснится, что эти фирмы тренировали их на данных пользователей без их согласия.

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