В России рубль ускорил падение на планах Байдена разобраться с Россией

Московская биржа второй день подряд остается во власти фронтальных распродаж, охвативших фондовый, валютный и долговой рынок.За две торговых сессии крупнейшие российские компании, входящие в индексы ММВБ и РТС, подешевели суммарно на полтриллиона рублей, цены долговых бумаг правительства РФ скатились на «дно» за 8 месяцев, а рубль обновил минимумы почти за две недели.

На 15.12 мск доллар дорожает на 1,04 рубля, до 74,9150 рубля, а ранее входе торгов почти коснулся отметки 75, до которой курсу не хватило четверти копейки.

Евро превысил 91 рубль впервые с 11 января, прибавляя 1,32 рубля относительно четверга и 2,18 рубля — за два дня. Сделки с расчетом «завтра» заключаются по 91,1275 рубля за евро.

Индекс МосБиржи после падения на 1,27% в четверг снижается еще на 1,38% в пятницу, теряя почти весь рост, показанный с начала года.

Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию «голубых фишек», падает быстрее — на 1,55% в четверг, на 3% в пятницу и 3,66% с начала недели, которая стала для фондового рынка худшей с конца октября.

Рынок российского госдолга сыпется рекордно за полгода: индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, теряет 0,36% за день и 1,7% за две недели, чего на бирже не видели с конца июня.

Российский валютный рынок до последнего противостоял негативу, но в пятницу «у рубля не выдержали нервы», констатирует предправления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев: снижение российской валюты — маскимальное среди аналогов на рынках EM.

«Причина понятна — обещания американцев разобраться со всем, что касается России, и нервное ожидание завтрашнего дня», — пишет президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден дал распоряжение разведке подготовить доклад по России с «полным анализом» ситуации вокруг Алексея Навального и кибератаки на американское правительство, в которой Вашингтон обвиняет РФ.

По словам источников The Washington Post, в администрации Байдена исключают «перезагрузку» отношений с Россией, как это было при первом сроке Барака Обамы, и готовят меры в ответ на агрессивную политику Кремля.

Помимо угрозы санкций и призывов в ЕС отсрочить завершение «Северного потока-2» на рынок давит возможность уличных протестов в выходные, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

К санкциям на Россию команда Байдена относится серьезно, относится к ним как к действенному инструменту, и ставит целью увеличение действенности этого инструмента как внешнеполитического механизма, говорит экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

«Самым жестким является сценарий, если будет задействован и первичный, и вторичный рынок ОФЗ. В этом сценарии мы видим возможность ослабления рубля в диапазоне от 15% до 25% к доллару США за счет оттока не только из сегмента ОФЗ, но и из других сегментов, за счет эффекта «заражения», переоценки, и повышения рисковой премии на Россию в районе двух процентных пунктов», — предупреждает Донец.