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Умерла звезда «Остаться в живых»

Мира Фурлан

Хорватская актриса Мира Фурлан, звезда сериалов «Остаться в живых» и «Вавилон-5», умерла в возрасте 65 лет. О смерти артистки в Twitter сообщил создатель «Вавилона-5» Джозеф Майкл Стражински.

Актриса скончалась после продолжительной болезни, однако точная причина смерти не называется. Стражински подчеркнул, что съемочная группа «Вавилона-5» продолжительное время знала о том, что состояние Фурлан ухудшалось. «Мы продолжали надеяться, что все изменится к лучшему», — добавил он.

Фурлан исполнила роль Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых» и сыграла посла Минбара Деленн в «Вавилоне-5». Также она появилась в фильмах «Цирк «Колумбия»», «Рожденный дважды», «Папа в командировке» и «Красота порока».

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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