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Ученые создали прибор для оценки заразности новых штаммов коронавируса

Ученые из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии в Канаде создали биосенсор, который поможет оценить уровень заразности некоторых новых мутаций коронавирусной инфекции. Исследование опубликовано на сайте bioRxiv.

Прибором оценивается взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, через который он проникает в организм. К шипу специалистами был прикреплен один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту — другой. При соединении двух компонентов люцифераза светится. Отмечается, что по интенсивности света можно оценить, как много шипов связалось с АСЕ2. На анализ требуется 30 минут.

Прибор также можно применять для оценки эффективности лекарственных препаратов против коронавируса. Если лекарство для блокировки шипа SARS-CoV-2 действует эффективно, то система не будет выделять свет, так как фрагменты люциферазы не соединятся.

22 января, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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