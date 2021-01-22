Ученые определили глубину морей на Титане

Глубину и состав каждого из морей Титана уже измерили, кроме самого большого: оно содержит около 80% поверхностных жидкостей Луны.

Ранее миссия «Кассини» с измерила глубину водоемов на Титане, а также их составы: миссия наводила радар на объекты и наблюдала за тем, как легко он проходит через них.

Оказалось, что глубина небольшого моря Синус, которое находится на Титане, 85 метров. А самое крупное море Кракен Маре измерить не удалось. так как оно было слишком глубоким. Оба водоема состояли из смеси этана и метана, второй компонент преобладал.

Одна из загадок происхождение жидкого метана: солнечный свет Титана — он примерно в 100 раз менее интенсивен, чем земной. Поэтому метан в атмосфере постоянно преобразуется в этан. В течение примерно 10 миллионов лет этот процесс полностью истощит поверхностные запасы Титана, говорят ученые.

Теперь ученые проанализировали все данные миссии «Кассини» и считают, что самое глубокое море Титана примерно 0,3 км в самой нижней точке. А по объему Кракен Маре сопоставим сумме пяти Великих озер. Ученые предполагают, что море можно будет исследовать на роботизированной подводной лодке.