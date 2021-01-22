Стало известно, кто заменит Арми Хаммера в комедии «Свадьба по залету»

Студия Lionsgate уже подыскала замену Арми Хаммеру, который на прошлой неделе сообщил о своем уходе из экшен-комедии «Свадьба по залету» (Shotgun Wedding), где он должен был играть с Дженнифер Лопес.

Как сообщает Deadline, переговоры о главной роли ведутся с Джошем Дюамелем («Трансформеры»). Если контракт подпишут, съемки начнутся в феврале.

Фильм расскажет о молодых людях Дарси и Томе. Они решают собрать родных и близких на курорте, чтобы отметить свадьбу. Но накануне церемонии оба понимают, что их чувства остывают. Когда кажется, что хуже уже некуда, на свадьбу заявляются неизвестные и берут всех в заложники.

Напомним, что Арми Хаммер заявил об уходе из проекта после того, как в сеть слили его БДСМ-переписку с поклонницами, в которых он изъявляет желание «испить крови» и «сломать ребра, а затем их съесть». Актера тут же заподозрили в каннибализме и абьюзе, но сам он назвал эти обвинения безумными и сказал, что уходит.