СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против России

Администрация нового президента США Джо Байдена готовит новые санкции против России в ответ на ее «агрессивные действия». Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

По данным СМИ, «Байден исключает „перезагрузку“ в двусторонних отношениях с Москвой». Американские чиновники хотят «привлечь Россию к ответственности за безрассудные и агрессивные действия», указывает СМИ.

Газета пишет, что Байден уже на этой неделе собирается поручить главе нацразведки Эврил Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией, в том числе о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года в США, а также о «российских деньгах для мятежников за нападения на американских военных в Афганистане», об «отравлении Алексея Навального» и хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что Байден якобы собирается продлить СНВ-3 на пять лет. Официально эта информация пока не подтверждена.