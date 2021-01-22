Скотланд-Ярд обнаружил ферму конопли в финансовом центре Лондона

Британские полицейские нашли крупную ферму конопли в районе Сити, который является финансовым и историческим центром Лондона.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, рейд был проведен после жалоб местных жителей на сильный запах в округе. Источник запаха обнаружился в здании, соседствующем с Банком Англии. Злоумышленники вырастили там 826 кустов каннабиса. Во время рейда были задержаны два человека, ведется расследование.

По информации Скотланд-Ярда, это первый случай подобного рода в «деловом сердце» британской столицы.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли прокомментировал ситуацию, заявив, что банк теперь «обречен надолго стать предметом шуток».