 
  »

Скотланд-Ярд обнаружил ферму конопли в финансовом центре Лондона

Британские полицейские нашли крупную ферму конопли в районе Сити, который является финансовым и историческим центром Лондона.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, рейд был проведен после жалоб местных жителей на сильный запах в округе. Источник запаха обнаружился в здании, соседствующем с Банком Англии. Злоумышленники вырастили там 826 кустов каннабиса. Во время рейда были задержаны два человека, ведется расследование.

По информации Скотланд-Ярда, это первый случай подобного рода в «деловом сердце» британской столицы.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли прокомментировал ситуацию, заявив, что банк теперь «обречен надолго стать предметом шуток».

22 января, 2021 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  