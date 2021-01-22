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Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса

Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса

Церемония инаугурации Джо Байдена по размаху и звездному списку гостей больше походила на «Оскар» или Met Gala. Но, несмотря на всю торжественность, не обошлось и без забавных моментов. Главным героем мемов стал Берни Сандерс. Его фотография стала вирусной в сети, а одиноко сидящего на стуле Сандерса тут же стали с помощью фотошопа добавлять на кадры из фильмов, с модных показов и даже на киноплакаты.

Берни Сандерс 

Берни Сандерс

Флешмоб, начатый вчера, активно продолжается. Теперь к нему присоединились и многие знаменитости.

Кем заменят Саманту в продолжении «Секса в большом городе»? Этот вопрос на прошлой неделе волновал многих поклонников сериала. Сара Джессика Паркер, кажется, нашла на него ответ. У себя в инстаграме актриса поделилась кадром со своими коллегами, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Четвертым стал, конечно, Берни!

Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер 

Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер

В свою компанию пригласила его и Дженнифер Энистон. Актриса добавила политика на знаменитый кадр из заставки культового сериала «Друзья».

Наш друг Берни,

— подписала она фото.

Фото из инстаграма Дженнифер Энистон 

Фото из инстаграма Дженнифер Энистон

Актриса также поделилась с подписчиками коллажами из ее модных фотосъемок, где Сандерс внимательно «наблюдает» за тем, как позирует звезда.

Фото из инстаграма Дженнифер Энистон 

Фото из инстаграма Дженнифер Энистон 

«Повидать» пожилому мужчине вообще пришлось многое. Так, Эми Шумер показала фото со своих родов, к которому был прифотошоплен Берни.

Берни всегда был рядом со мной и моим сыном! Он самое большое сокровище,

— подписала коллаж Эми.

Дерек Бласберг, в свою очередь, «пригласил» политика в первый ряд модного показа и на вечеринку с моделями.

Вот для чего был придуман интернет,

— с иронией подписал он свой пост.

Фото из инстаграма Дерека Бласберга 

Фото из инстаграма Дерека Бласберга

Фото из инстаграма Дерека Бласберга 

Пришлось Сандерсу примерить на себя и еще некоторые культовые кинороли. Так, Шэрон Стоун показала коллаж с кадром из фильма «Основной инстинкт», а Деми Мур поделилась видеороликом из фильма «Привидение», где Берни Сандерс заменил Патрика Суэйзи.

Фото из инстаграма Шэрон Стоун 

Фото из инстаграма Шэрон Стоун

Фото из инстаграма Кэрри Вашингтон 

Фото из инстаграма Кэрри Вашингтон

Оказался Сандерс и в компании «Отчаянных домохозяек». Ева Лонгория поделилась старым промокадром, а также коллажем, где Берни Сандерс сидит на крыльце дома.

У вас было чувство, что за вами наблюдают?

— подписала фото Ева.

Фото из инстаграма Евы Лонгории 

Фото из инстаграма Евы Лонгории

Фото из инстаграма Евы Лонгории 

Самого Сандерса такое внимание к его персоне, кажется, совершенно не смутило. В беседе с ведущим Сетом Майерсом сенатор признался, что видел некоторые мемы, и они ему понравились. Впрочем, стать героем интернета он вовсе не рассчитывал.

Я просто сидел там, пытаясь согреться и стараясь следить за тем, что происходит,

— сказал Сандерс.

22 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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