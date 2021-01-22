Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса

Церемония инаугурации Джо Байдена по размаху и звездному списку гостей больше походила на «Оскар» или Met Gala. Но, несмотря на всю торжественность, не обошлось и без забавных моментов. Главным героем мемов стал Берни Сандерс. Его фотография стала вирусной в сети, а одиноко сидящего на стуле Сандерса тут же стали с помощью фотошопа добавлять на кадры из фильмов, с модных показов и даже на киноплакаты.

Берни Сандерс

Флешмоб, начатый вчера, активно продолжается. Теперь к нему присоединились и многие знаменитости.

Кем заменят Саманту в продолжении «Секса в большом городе»? Этот вопрос на прошлой неделе волновал многих поклонников сериала. Сара Джессика Паркер, кажется, нашла на него ответ. У себя в инстаграме актриса поделилась кадром со своими коллегами, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Четвертым стал, конечно, Берни!

Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер

В свою компанию пригласила его и Дженнифер Энистон. Актриса добавила политика на знаменитый кадр из заставки культового сериала «Друзья».

Наш друг Берни,

— подписала она фото.

Фото из инстаграма Дженнифер Энистон

Актриса также поделилась с подписчиками коллажами из ее модных фотосъемок, где Сандерс внимательно «наблюдает» за тем, как позирует звезда.

«Повидать» пожилому мужчине вообще пришлось многое. Так, Эми Шумер показала фото со своих родов, к которому был прифотошоплен Берни.

Берни всегда был рядом со мной и моим сыном! Он самое большое сокровище,

— подписала коллаж Эми.

Фото из инстаграма Эми Шумер

Дерек Бласберг, в свою очередь, «пригласил» политика в первый ряд модного показа и на вечеринку с моделями.

Вот для чего был придуман интернет,

— с иронией подписал он свой пост.

Фото из инстаграма Дерека Бласберга

Пришлось Сандерсу примерить на себя и еще некоторые культовые кинороли. Так, Шэрон Стоун показала коллаж с кадром из фильма «Основной инстинкт», а Деми Мур поделилась видеороликом из фильма «Привидение», где Берни Сандерс заменил Патрика Суэйзи.

Фото из инстаграма Шэрон Стоун

Фото из инстаграма Кэрри Вашингтон

Оказался Сандерс и в компании «Отчаянных домохозяек». Ева Лонгория поделилась старым промокадром, а также коллажем, где Берни Сандерс сидит на крыльце дома.

У вас было чувство, что за вами наблюдают?

— подписала фото Ева.

Фото из инстаграма Евы Лонгории

Самого Сандерса такое внимание к его персоне, кажется, совершенно не смутило. В беседе с ведущим Сетом Майерсом сенатор признался, что видел некоторые мемы, и они ему понравились. Впрочем, стать героем интернета он вовсе не рассчитывал.

Я просто сидел там, пытаясь согреться и стараясь следить за тем, что происходит,

— сказал Сандерс.