Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса

Церемония инаугурации Джо Байдена по размаху и звездному списку гостей больше походила на «Оскар» или Met Gala. Но, несмотря на всю торжественность, не обошлось и без забавных моментов. Главным героем мемов стал Берни Сандерс. Его фотография стала вирусной в сети, а одиноко сидящего на стуле Сандерса тут же стали с помощью фотошопа добавлять на кадры из фильмов, с модных показов и даже на киноплакаты.
Берни Сандерс
Флешмоб, начатый вчера, активно продолжается. Теперь к нему присоединились и многие знаменитости.
Кем заменят Саманту в продолжении «Секса в большом городе»? Этот вопрос на прошлой неделе волновал многих поклонников сериала. Сара Джессика Паркер, кажется, нашла на него ответ. У себя в инстаграме актриса поделилась кадром со своими коллегами, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Четвертым стал, конечно, Берни!
Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер
В свою компанию пригласила его и Дженнифер Энистон. Актриса добавила политика на знаменитый кадр из заставки культового сериала «Друзья».
Наш друг Берни,
— подписала она фото.
Фото из инстаграма Дженнифер Энистон
Актриса также поделилась с подписчиками коллажами из ее модных фотосъемок, где Сандерс внимательно «наблюдает» за тем, как позирует звезда.
«Повидать» пожилому мужчине вообще пришлось многое. Так, Эми Шумер показала фото со своих родов, к которому был прифотошоплен Берни.
Берни всегда был рядом со мной и моим сыном! Он самое большое сокровище,
— подписала коллаж Эми.
Дерек Бласберг, в свою очередь, «пригласил» политика в первый ряд модного показа и на вечеринку с моделями.
Вот для чего был придуман интернет,
— с иронией подписал он свой пост.
Фото из инстаграма Дерека Бласберга
Пришлось Сандерсу примерить на себя и еще некоторые культовые кинороли. Так, Шэрон Стоун показала коллаж с кадром из фильма «Основной инстинкт», а Деми Мур поделилась видеороликом из фильма «Привидение», где Берни Сандерс заменил Патрика Суэйзи.
Фото из инстаграма Шэрон Стоун
Фото из инстаграма Кэрри Вашингтон
Оказался Сандерс и в компании «Отчаянных домохозяек». Ева Лонгория поделилась старым промокадром, а также коллажем, где Берни Сандерс сидит на крыльце дома.
У вас было чувство, что за вами наблюдают?
— подписала фото Ева.
Фото из инстаграма Евы Лонгории
Самого Сандерса такое внимание к его персоне, кажется, совершенно не смутило. В беседе с ведущим Сетом Майерсом сенатор признался, что видел некоторые мемы, и они ему понравились. Впрочем, стать героем интернета он вовсе не рассчитывал.
Я просто сидел там, пытаясь согреться и стараясь следить за тем, что происходит,
— сказал Сандерс.
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