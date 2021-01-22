Республиканцы в Сенате просят отложить импичмент Трампа до февраля

Сенаторы-республиканцы в четверг попросили демократов отложить начало процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа до середины февраля, чтобы дать ему время для подготовки к защите от обвинений в подстрекательстве к мятежу.

Днем в четверг стало известно, что Палата представителей может уже в пятницу передать в Сенат утвержденную на прошлой неделе большинством голосов законодателей статью импичмента экс-президента.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл попросил демократов отложить передачу статьи импичмента до 28 января и дать Трампу две недели на подготовку защиты. Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер в данный момент рассматривает предложение Макконнелла, сообщил в четверг вечером его пресс-секретарь.

Демократы контролируют Сенат с минимальным преимуществом – хотя места в верхней палате Конгресса поделены между двумя партиями поровну, 50 на 50, демократы могут рассчитывать на решающий голос вице-президента Камалы Харрис при голосовании по вопросам, для утверждения которых требуется простое большинство голосов. При этом демократы нуждаются в сотрудничестве с республиканцами для утверждения кандидатов на посты в кабинете Байдена и для продвижения большей части программ, реализацию которых предлагает новая администрация.

Трамп уже стал единственным в истории США президентом, которого дважды подвергли импичменту в Палате представителей, а предстоящее судебное разбирательство о его импичменте в Сенате станет единственным в своем роде процессом, который состоится уже после того, как президент покинул свой пост.

Источник в Демократической партии сообщил агентству «Рейтер», что Палата представителей может передать статью импичмента в Сенат уже в пятницу, а второй по значению демократ в Сенате Дик Дурбин заявил, что это может произойти уже «через один – два дня». Во время первого импичмента Трампа судебные разбирательства в Сенате начались на следующий день после передачи статей импичмента из Палаты представителей.

Однако сенаторы-республиканцы считают, что Трампу необходимо дать время для проведения, как выразился сенатор Джон Корнин, «надлежащей правовой процедуры».

«Насколько я понял из сегодняшнего разговора, (судебный процесс в Сенате) начнется не раньше середины февраля», — заявил журналистам сенатор-республиканец Майк Браун.

Демократ Дурбин в беседе с журналистами сказал, что до сих пор непонятно, будет ли Сенат проводить «полномасштабный судебный процесс с доказательствами», или же импичмент уже бывшего президента будет проведен в «ускоренном» порядке, как это было в случае с голосованием в Палате представителей.

Для осуждения Трампа потребуется получить не менее двух третей голосов сенаторов. Запрет Трампу снова баллотироваться на президентских выборах потребует отдельного голосования.

По данным источника, знакомого с ситуацией, Трамп уже нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате.

Некоторые демократы поддержали просьбу республиканцев, заметив, что отсрочка позволила бы решить сейчас неотложные вопросы и провести голосование по утверждению членов кабинета Байдена.

Сенатор Крис Кунс в интервью CNN сказал, что демократы готовы рассмотреть возможность отсрочки, если будет достигнут прогресс в утверждении кандидатур, выдвинутых Байденом на позиции в его кабинете.

https://www.golosameriki.com/